В праздничном шествии на День Независимости примут участие 33 служебные собаки. ФОТО

В торжественном параде, посвященном Дню Независимости, примут участие 33 кинолога с их питомцами.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Подготовка на базе Кинологического учебного центра, который находится в Великих Мостах Львовской области, продлится до конца месяца, а затем будет продолжаться в Киеве.
"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - подчеркивают в ведомстве.
Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости.
Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.
Согласно утвержденному Кабмином плану, в День Независимости, 24 августа, предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины и ряд других мероприятий.
СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.
В ведомстве уточнили, что план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное. Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.
"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - подчеркивают в ведомстве.
Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости.
Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.
Согласно утвержденному Кабмином плану, в День Независимости, 24 августа, предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины и ряд других мероприятий.
СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.
В ведомстве уточнили, что план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное. Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.
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