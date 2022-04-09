В праздничном шествии на День Независимости примут участие 33 служебные собаки. ФОТО

09:12 12 июля Киев, Украина

В торжественном параде, посвященном Дню Независимости, примут участие 33 кинолога с их питомцами.



Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины . Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - отмечается в сообщении.