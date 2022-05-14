В Правительственном квартале устанавливают рождественский городок

Киевлян решили поразить масштабом празднования, под Офисом президента устанавливают Рождественский городок.
Огромную карусель установили прямо у входа в здание, также на территории под Офисом Зеленского устанавливают меленькие деревянные домики для праздничного фуд-корта. На месте главного входа в здание поставили красный деревянный домик с елкой внутри. Вероятно внутри домика будет импровизированный вертеп. Кроме того, рядом с ОП будет каток.
Открытие городка запланировано на 19 декабря, а закрытие – 19 января.
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