В Правительственном квартале устанавливают рождественский городок

12:51 14 декабря Киев, Украина

Киевлян решили поразить масштабом празднования, под Офисом президента устанавливают Рождественский городок.
 
Огромную карусель установили прямо у входа в здание, также на территории под Офисом Зеленского устанавливают меленькие деревянные домики для праздничного фуд-корта. На месте главного входа в здание поставили красный деревянный домик с елкой внутри. Вероятно внутри домика будет импровизированный вертеп. Кроме того, рядом с ОП будет каток.
фото: Рождественский городок на Банковой
Открытие городка запланировано на 19 декабря, а закрытие – 19 января. 