В правительстве рассматривают 3 сценария блекаута - Forbes

В правительстве рассматривают три варианта блекаута — полного или частичного отключения электроэнергии по всей Украине в результате массированных российских атак.
Как пишет Forbes со ссылкой на данные Кабмина, рассматривают три сценария блекаута:
1. Блэкаут на Левобережье. Без света на 12-24 часа останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева. Чтобы восстановить питание областей в течение 12-24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции. Сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться большими теплоэлектростанциями. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут заживлены автономно. В первую очередь к электричеству подключат предприятия тепло- и водоснабжение, водоотвод.
2. Блэкаут всей страны до суток. Вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12-24 часа. Энергосистема Украины будет запитана от европейской. В течение двух часов должны быть запитаны атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему.
3. Блэкаут всей страны до 7 дней. В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться возобновление атомных электростанций. Только после этого будет питаться промышленность.
Как пишет Forbes со ссылкой на данные Кабмина, рассматривают три сценария блекаута:
1. Блэкаут на Левобережье. Без света на 12-24 часа останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева. Чтобы восстановить питание областей в течение 12-24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции. Сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться большими теплоэлектростанциями. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут заживлены автономно. В первую очередь к электричеству подключат предприятия тепло- и водоснабжение, водоотвод.
2. Блэкаут всей страны до суток. Вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12-24 часа. Энергосистема Украины будет запитана от европейской. В течение двух часов должны быть запитаны атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему.
3. Блэкаут всей страны до 7 дней. В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может потребоваться возобновление атомных электростанций. Только после этого будет питаться промышленность.
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