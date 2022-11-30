В Праге предложили отключить российское посольство от воды и света

Инициатива Подарок для путина опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству россии.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает чешское издание Novinky.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает чешское издание Novinky.
Ее авторы указали, что данная инициатива является ответом на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.
Проект Подарок для путина направлен на поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. Он стартовал как интернет-магазин, который позволяет всем желающим положить в корзину и оплатить картой совсем непривычные товары: патроны, артиллерийские снаряды, автоматы, приборы ночного видения, минометы, бронежилеты, ракеты и даже тяжелую технику. Собранные деньги идут на счет украинского посольства в Праге, которое на основании актуальных потребностей ВСУ закупает в Чехии требуемое оружие или другие военные материалы.
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