В Праге предложили отключить российское посольство от воды и света

08:03 30 ноября Киев, Украина

Инициатива Подарок для путина опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству россии.



Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает чешское издание Novinky.

"Мы хотим, чтобы поставщики электроэнергии и воды отключили все здания в Праге, которые принадлежат рф. Пусть они тоже замерзнут после наступления темноты, как, например, киевляне", - говорится в петиции.



Ее авторы указали, что данная инициатива является ответом на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

"россия явно решила сломать Украину темнотой и морозами. Как высший моральный принцип, просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все здания, принадлежащие рф, от газа, воды и электроэнергии", - говорится в тексте петиции.



Проект Подарок для путина направлен на поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. Он стартовал как интернет-магазин, который позволяет всем желающим положить в корзину и оплатить картой совсем непривычные товары: патроны, артиллерийские снаряды, автоматы, приборы ночного видения, минометы, бронежилеты, ракеты и даже тяжелую технику. Собранные деньги идут на счет украинского посольства в Праге, которое на основании актуальных потребностей ВСУ закупает в Чехии требуемое оружие или другие военные материалы.