В помощь медикам созданы криптокошельки. Реквизиты

Министерство здравоохранения запустило специальные кошельки для того, чтобы все желающие могли оказать денежную поддержку украинской медицинской системе, сделав вклад криптовалютой.
Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
«Жизнь человека есть главная ценность. Эскалация оккупантской недостойной войны не остановила наших врачей, которые мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого, кто в этом нуждается. Все собранные ресурсы будут направлены на обеспечение нужд украинских больниц и учреждений экстренной медицинской помощи, которые первыми оказывают помощь раненым и вступают в борьбу за жизнь и здоровье украинцев», – говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что все учреждения здравоохранения продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения.
Реквизиты криптокошельков:
USDT(ERC20): 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646
BTC: bc1qhtfj3u6cct69kgdj54s8szl5jscdm7rr7kalt4
ETH: 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646
LTC: ltc1qnxqjtjs4suhryk09gnztwcd9htsjkhuxaelkx5
Напомним, к работе в украинских учреждениях здравоохранения на период действия военного положения можно привлекать медиков-иностранцев. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Руководители учреждений здравоохранения могут допускать в добровольном порядке к оказанию помощи пострадавшим, поступающим в учреждения здравоохранения, врачей и других медицинских работников-иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине на законных основаниях, при условии наличия у них документов, подтверждающих соответствующее образование и профессиональную квалификацию.
«Жизнь человека есть главная ценность. Эскалация оккупантской недостойной войны не остановила наших врачей, которые мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого, кто в этом нуждается. Все собранные ресурсы будут направлены на обеспечение нужд украинских больниц и учреждений экстренной медицинской помощи, которые первыми оказывают помощь раненым и вступают в борьбу за жизнь и здоровье украинцев», – говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что все учреждения здравоохранения продолжают оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения.
Реквизиты криптокошельков:
USDT(ERC20): 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646
BTC: bc1qhtfj3u6cct69kgdj54s8szl5jscdm7rr7kalt4
ETH: 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646
LTC: ltc1qnxqjtjs4suhryk09gnztwcd9htsjkhuxaelkx5
Напомним, к работе в украинских учреждениях здравоохранения на период действия военного положения можно привлекать медиков-иностранцев. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Руководители учреждений здравоохранения могут допускать в добровольном порядке к оказанию помощи пострадавшим, поступающим в учреждения здравоохранения, врачей и других медицинских работников-иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Украине на законных основаниях, при условии наличия у них документов, подтверждающих соответствующее образование и профессиональную квалификацию.
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