В Полтавской области 26 октября проходит митинг на трассе "Киев-Харьков": жители просят не повышать цены на газ (ФОТО)

В Полтавской области проходит акция протеста жителей с.Лубны против увеличения тарифов на газ. Митингующие вышли на трассу и перекрыли движение на дороге «Киев — Харьков».

Сегодня, 26 октября, люди вышли на открытый протест, где они требуют отмены повышения тарифов на газ.

Главным требованием односельчан — это оставить тарифы на газ без повышения. На это у них есть причины, ведь АО «Лубныгаз» не раз давало повод сомневаться в правильности их действий. Повышение цен на газ они каждый раз вносили безосновательно. Другим, не менее важным требованием, — передать правление на газотранспортные сети АО «Лубныгаз» в управление общественной громады и создать специализированное коммунальное предприятие.

Люди вышли с плакатами и перекрыли движение на трассе «Киев — Харьков» в обе стороны.

Известно, что АО «Лубныгаз» было оштрафовано за неправомерные действия на территории распределения природного газа в начале 2021 года, а также НКРЭКУ потребовало от предприятия до 25 марта 2021 года предоставить все документы о соответствии газоснабжения с проектной и исполнительно-технической документацией.