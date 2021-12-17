В Полтаве ввели двухнедельный жесткий карантин

07:00 20 Март Киев, Украина

Рост количества инфицированных коронавирусом в Полтаве и области вынудил местные власти города ужесточить карантинные ограничения . Они вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.

Об этом сообщила областная Госпотребслужба.



С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме студентов 6 курса и интернов, воспитанников детсадов, учащихся начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров;





прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, и проведение массовых религиозных собраний;





работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;





работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).