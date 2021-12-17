В Полтаве ввели двухнедельный жесткий карантин

07:00 20 Март Киев, Украина

Рост количества инфицированных коронавирусом в Полтаве и области вынудил местные власти города ужесточить карантинные ограничения. Они  вступят в силу в полночь 20 марта и будут действовать до 3 апреля.
 
Об этом сообщила областная Госпотребслужба.

С субботы на территории Полтавской территориальной общины будет запрещено:
  • посещение учебных заведений, кроме студентов 6 курса и интернов, воспитанников детсадов, учащихся начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров;

  • прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, и проведение массовых религиозных собраний;

  • работу торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;

  • работу развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).
"Такие вынужденные ограничительные меры внедряют в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации на территории Полтавской территориальной общины и с целью принятия необходимых дополнительных мер для предотвращения угрозы", - пояснили в службе.