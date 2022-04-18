В Полтаве откроют первый музей борща

Специалист по этнографии Елена Щербань откроет музей Борща, в котором будут представлены старейшие рецепты любимого всеми украинцами блюда.
Елена интересуется историей мировой кухни 15 лет, за это время собрала много рецептов – на каждый день года может сварить новый борщ.
Рассказывает, что в приготовлении блюда использует четыре вида сливы, варенье из них добавляет прямо в суп.
Рассказывает, что в приготовлении блюда использует четыре вида сливы, варенье из них добавляет прямо в суп.
Елена Щербань рассказала, что старейшим рецептам, найденным ею, больше 100 лет. Чтобы познакомить с ними всех земляков, она хочет открыть музей борща в местной усадьбе в ближайшие выходные.
По словам Щербань, через познание этого блюда можно познакомиться с "величием украинского народа".
По словам Щербань, через познание этого блюда можно познакомиться с "величием украинского народа".
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