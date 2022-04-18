В Полтаве откроют первый музей борща

13:24 20 ноября Киев, Украина

Специалист по этнографии Елена Щербань откроет музей Борща , в котором будут представлены старейшие рецепты любимого всеми украинцами блюда.

Елена интересуется историей мировой кухни 15 лет, за это время собрала много рецептов – на каждый день года может сварить новый борщ.



Рассказывает, что в приготовлении блюда использует четыре вида сливы, варенье из них добавляет прямо в суп.

"Я кладу все многообразие, которое у меня есть на сегодня в моей кладовке. Мы это вкусное варенье положим в борщ, и он у нас таким образом будет черный. Он будет с привкусом слив. И, конечно, слива его очень витаминизирует", – утверждает женщина.

Елена Щербань рассказала, что старейшим рецептам, найденным ею, больше 100 лет. Чтобы познакомить с ними всех земляков, она хочет открыть музей борща в местной усадьбе в ближайшие выходные.



По словам Щербань, через познание этого блюда можно познакомиться с "величием украинского народа".