В Полтаве начал работу клуб для ответственных отцов «TATO-Hub»

Открывшийся в Полтаве «TATO-Hub» - это клуб для пап, где мужчины могут учиться общаться и становиться ближе к своим детям, тем самым улучшая отношения в семье.
Участие в открытии «TATO-Hub» приняли супруга Президента Елена Зеленская совместно с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и главой Представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Хайме Надалем, сообщает пресс-служба главы государства.
В ОП рассказали, что по данным исследований, проводимых UNFPA-Украина:
- 71% мужчин соглашаются, что проводят мало времени с детьми;
- 65% мужчин думают, что достаточно просто зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим папой;
- 62% мужчин признают, что обычно жена обеспечивает ежедневные заботы о ребенке;
- 78% говорят, что в их семьях именно жена находится дома с ребенком, когда тот болеет;
- 59% мужчин знают, что отец имеет такое же право брать родительский отпуск, как и мать.
Однако, по результатам исследования, только 3% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком. В то же время каждая третья женщина хотела бы, чтобы мужчина взял декретный отпуск вместо нее на определенный период.
В ОП проинформировали, что деятельность «ТATO-Hub» направлена на организацию занятий исключительно для пап по вопросам детской психологии, построения отношений «родители-дети», по вопросам сексуального образования, преодоления стрессов, конструктивного разрешения конфликтов, подготовки к родам и появлению малыша, вредности гендерных стереотипов.
Планируется, что все мероприятия будут проводить высококвалифицированные опытные психологи на бесплатной основе по предварительной записи.
Как отметил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, открывая такие важные для отцов места, как «Папа-Hub», Полтава делает большие шаги для изменения представления о роли папы и дает им ценные возможности для общения.
Планируется, что все мероприятия будут проводить высококвалифицированные опытные психологи на бесплатной основе по предварительной записи.
Как отметил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, открывая такие важные для отцов места, как «Папа-Hub», Полтава делает большие шаги для изменения представления о роли папы и дает им ценные возможности для общения.
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