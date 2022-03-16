В Полтаве начал работу клуб для ответственных отцов «TATO-Hub»

17:38 17 июня Киев, Украина

Открывшийся в Полтаве «TATO-Hub» - это клуб для пап, где мужчины могут учиться общаться и становиться ближе к своим детям, тем самым улучшая отношения в семье.

Участие в открытии «TATO-Hub» приняли супруга Президента Елена Зеленская совместно с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и главой Представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Хайме Надалем, сообщает пресс-служба главы государства.

"Клуб "TATO-Hub Полтава" создан в рамках проекта "Трамплин к равенству", который имплементируется Фондом ООН в области народонаселения в Украине", - говорится в сообщении.

В ОП рассказали, что по данным исследований, проводимых UNFPA-Украина:

71% мужчин соглашаются, что проводят мало времени с детьми;

65% мужчин думают, что достаточно просто зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим папой;

62% мужчин признают, что обычно жена обеспечивает ежедневные заботы о ребенке;

78% говорят, что в их семьях именно жена находится дома с ребенком, когда тот болеет;

59% мужчин знают, что отец имеет такое же право брать родительский отпуск, как и мать.

Однако, по результатам исследования, только 3% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком. В то же время каждая третья женщина хотела бы, чтобы мужчина взял декретный отпуск вместо нее на определенный период.

«Равенство прав для матери и отца по уходу за ребенком является одним из направлений работы, которые Украина определила для себя, присоединившись в прошлом году к международной инициативе «Партнерство Биарриц» - партнерства равных возможностей. И должен сказать, мы уверенно идем к поставленным целям. Недавно начал действовать закон, который дает право мужчинам воспользоваться полноценным декретом в течение первых трех лет. А также право на оплачиваемый четырнадцатидневный отпуск в первые три месяца после рождения ребенка», - заявила Елена Зеленская.