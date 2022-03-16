В Полтаве начал работу клуб для ответственных отцов «TATO-Hub»

17:38 17 июня Киев, Украина

Открывшийся в Полтаве «TATO-Hub» - это клуб для пап, где мужчины могут учиться общаться и становиться ближе к своим детям, тем самым улучшая отношения в семье.
 
Участие в открытии «TATO-Hub» приняли супруга Президента Елена Зеленская совместно с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом и главой Представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине Хайме Надалем, сообщает пресс-служба главы государства.
"Клуб "TATO-Hub Полтава" создан в рамках проекта "Трамплин к равенству", который имплементируется Фондом ООН в области народонаселения в Украине", - говорится в сообщении.
В ОП рассказали, что по данным исследований, проводимых UNFPA-Украина:
  • 71% мужчин соглашаются, что проводят мало времени с детьми;
  • 65% мужчин думают, что достаточно просто зарабатывать деньги, чтобы быть хорошим папой;
  • 62% мужчин признают, что обычно жена обеспечивает ежедневные заботы о ребенке;
  • 78% говорят, что в их семьях именно жена находится дома с ребенком, когда тот болеет;
  • 59% мужчин знают, что отец имеет такое же право брать родительский отпуск, как и мать.
открытие «TATO-Hub»
Однако, по результатам исследования, только 3% мужчин берут отпуск по уходу за ребенком. В то же время каждая третья женщина хотела бы, чтобы мужчина взял декретный отпуск вместо нее на определенный период.
«Равенство прав для матери и отца по уходу за ребенком является одним из направлений работы, которые Украина определила для себя, присоединившись в прошлом году к международной инициативе «Партнерство Биарриц» - партнерства равных возможностей. И должен сказать, мы уверенно идем к поставленным целям. Недавно начал действовать закон, который дает право мужчинам воспользоваться полноценным декретом в течение первых трех лет. А также право на оплачиваемый четырнадцатидневный отпуск в первые три месяца после рождения ребенка», - заявила Елена Зеленская.
В ОП проинформировали, что деятельность «ТATO-Hub» направлена на организацию занятий исключительно для пап по вопросам детской психологии, построения отношений «родители-дети», по вопросам сексуального образования, преодоления стрессов, конструктивного разрешения конфликтов, подготовки к родам и появлению малыша, вредности гендерных стереотипов.

Планируется, что все мероприятия будут проводить высококвалифицированные опытные психологи на бесплатной основе по предварительной записи.

Как отметил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, открывая такие важные для отцов места, как «Папа-Hub», Полтава делает большие шаги для изменения представления о роли папы и дает им ценные возможности для общения.