В польских школах учатся около 200 тысяч детей из Украины

10:59 14 октября Киев, Украина

В польских школах на сегодняшний день учится около 200 тысяч детей из Украины. Еще примерно столько детей сейчас находится в Польше, но учится в украинских школах дистанционно.



Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковский.

“У нас около 200 тысяч учащихся. Это такое же количество, как и в апогей прошлого учебного года, то есть примерно 15 мая, когда у нас тоже было около 200 тысяч учащихся”, – заявил Жимковский.

Однако по сравнению с прошлым годом больше украинских учеников учится в общих классах с польскими ровесниками, то есть уменьшилось количество учеников, обучающихся в подготовительных классах.



Он отметил, что вторая группа украинских учеников, ныне проживающих в Польше, насчитывает примерно столько же человек. Однако эти дети учатся дистанционно в украинских учебных заведениях.



Замминистра также отметил, что приятно удивлен тем, как функционируют украинские школы, несмотря на войну, работающие в оффлайн-формате. Он отметил, что каждая такая школа имеет укрытие, чтобы в случае бомбардировки дети и учителя имели возможность переместиться туда.



Жимковский добавил, что в Польше сейчас есть 60 тысяч укрытий, большинство из которых находятся вблизи учебных заведений.