В польских школах учатся около 200 тысяч детей из Украины

В польских школах на сегодняшний день учится около 200 тысяч детей из Украины. Еще примерно столько детей сейчас находится в Польше, но учится в украинских школах дистанционно.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковский.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Польши Томаш Жимковский.
Однако по сравнению с прошлым годом больше украинских учеников учится в общих классах с польскими ровесниками, то есть уменьшилось количество учеников, обучающихся в подготовительных классах.
Он отметил, что вторая группа украинских учеников, ныне проживающих в Польше, насчитывает примерно столько же человек. Однако эти дети учатся дистанционно в украинских учебных заведениях.
Замминистра также отметил, что приятно удивлен тем, как функционируют украинские школы, несмотря на войну, работающие в оффлайн-формате. Он отметил, что каждая такая школа имеет укрытие, чтобы в случае бомбардировки дети и учителя имели возможность переместиться туда.
Жимковский добавил, что в Польше сейчас есть 60 тысяч укрытий, большинство из которых находятся вблизи учебных заведений.
Он отметил, что вторая группа украинских учеников, ныне проживающих в Польше, насчитывает примерно столько же человек. Однако эти дети учатся дистанционно в украинских учебных заведениях.
Замминистра также отметил, что приятно удивлен тем, как функционируют украинские школы, несмотря на войну, работающие в оффлайн-формате. Он отметил, что каждая такая школа имеет укрытие, чтобы в случае бомбардировки дети и учителя имели возможность переместиться туда.
Жимковский добавил, что в Польше сейчас есть 60 тысяч укрытий, большинство из которых находятся вблизи учебных заведений.
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