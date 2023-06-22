В Польше массово аннулируют статус UKR у украинцев

13:06 22 июня Киев, Украина





Эту информацию сообщает Yavp.pl.



Офис омбудсмена получил много жалоб от украинских граждан о необоснованной потере статуса UKR. Люди рассказывали, что после возвращения в Польшу из Украины в течение 30 дней им все равно отказывали в бесплатной медицинской помощи и социальных выплатах.



Также нередки случаи аннулирования статуса UKR, даже если человек постоянно находится в Польше. Большинство украинских граждан узнают о потере привилегированного статуса случайно, например, когда Польский социальный фонд (ZUS) прекращает выплату ежемесячных пособий.



В марте офис омбудсмена уже обращался к уполномоченному правительства Польши по вопросам беженцев из Украины, Павлу Шефернакеру. В обращении указывались основные причины потери статуса UKR у беженцев из Украины.



Первая причина заключается в том, что пограничная служба регистрирует дату выезда граждан Украины из Польши, но не регистрирует дату их возвращения. Вторая причина связана с восстановлением статуса UKR, когда необходимо просто восстановить предоставленный ранее статус. Офис польского омбудсмена обратился вторично к уполномоченному правительства по вопросам беженцев из Украины , Павлу Шефернакеру, из-за многочисленных случаев лишения беженцами статуса UKR и связанных с ним привилегий при выезде из страны на срок менее 30 дней.Эту информацию сообщает Yavp.pl.Офис омбудсмена получил много жалоб от украинских граждан о необоснованной потере статуса UKR. Люди рассказывали, что после возвращения в Польшу из Украины в течение 30 дней им все равно отказывали в бесплатной медицинской помощи и социальных выплатах.Также нередки случаи аннулирования статуса UKR, даже если человек постоянно находится в Польше. Большинство украинских граждан узнают о потере привилегированного статуса случайно, например, когда Польский социальный фонд (ZUS) прекращает выплату ежемесячных пособий.В марте офис омбудсмена уже обращался к уполномоченному правительства Польши по вопросам беженцев из Украины, Павлу Шефернакеру. В обращении указывались основные причины потери статуса UKR у беженцев из Украины.Первая причина заключается в том, что пограничная служба регистрирует дату выезда граждан Украины из Польши, но не регистрирует дату их возвращения. Вторая причина связана с восстановлением статуса UKR, когда необходимо просто восстановить предоставленный ранее статус.

В результате человек снова получает статус UKR, но на дату подачи заявления, и в таком случае он не получает социальной помощи за период, когда статус UKR не был действителен, хотя это было ошибочно.



Офис Уполномоченного по правам человека в Польше не получил ответа на свое обращение в марте, поэтому подготовил и направил повторное обращение.