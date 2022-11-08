В Польше хотят замораживать выплаты вернувшимся домой украинцам

09:11 08 ноября Киев, Украина

В Польше по состоянию на 7 ноября находятся 1-1,2 млн граждан Украины, спасавшихся от агрессии рф после 24 февраля.

Об этом в интервью RMF24 отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

"Мы оцениваем, что около 1-1,2 млн человек (прибывших после 24 февраля - ред.) - это оставшиеся в Польше дольше", - заявил Шефернакер.

В базе PESEL (польский идентификационный код – ред.) зарегистрировано 1,4 млн человек украинцев, прибывших после 24 февраля, отметил он. Однако определенная группа из этих лиц уже покинула границы Польши и вернулась в Украину.



В связи с возвращением части украинцев домой правительство Польши "хочет согласовать с реалиями изменения в закон о помощи украинцам". Шефернакер сообщил, что изменениями закона о помощи украинцам предлагается "замораживать" выплату социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши в Украину .

"Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS (орган социального страхования), будет замораживаться", — отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам военных беженцев из Украины.

В то же время, если гражданин Украины будет возвращаться в Польшу, то вопрос возобновления выплаты социальной помощи будет решаться по процедуре институции, которая выдает эту помощь.



Шефернакер отметил, что именно власти пограничных гмин Перемышль, Грубешув и Хелм сигнализировали, что украинцы очень часто пересекают границу, поэтому непонятно, где они постоянно проживают.

"Поляки должны быть уверены, что социальная помощь выплачивается лицам, которые действительно находятся в Польше", - подчеркнул польский чиновник.

Шефернакер сообщил, что польские власти, по решению Совета ЕС по поводу легального пребывания беглецов от войны в Евросоюзе, автоматически продлят срок пребывания украинцев в РП до 24 августа 2023 года (1,5 года с начала полномасштабной войны рф против Украины – ред.).



Это также касается украинцев, которые находились в Польше на основании виз или безвизового режима до начала полномасштабной войны. Они также получают автоматическое разрешение на пребывание в Польше до 24 августа следующего года.



Ранее Шефернакер сообщил, что польское правительство будет постепенно ограничивать помощь для беженцев из Украины, которые длительное время находятся в Польше. В частности, речь идет о тех более 80 тыс. человек, которые длительное время проживают в центрах временного размещения на средства польского государства. По его словам, с 1 января следующего года правительство Польши хочет ввести 50% собственного участия в оплате проживания для лиц, находящихся в центрах временного размещения более 120 дней. Соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины планируется ввести до конца года, чтобы они вступили в силу с 1 января.