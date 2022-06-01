В Польше детский омбудсмен откроет горячую линию для граждан Украины

В офисе польского омбудсмена по делам детей планируют открыть телефонную линию для поддержки беженцев из Украины.
Об этом сообщает Onet.pl, с соответствующим заявлением выступили в офисе омбудсмене.
Как говорится в заявлении, интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок.
Об этом сообщает Onet.pl, с соответствующим заявлением выступили в офисе омбудсмене.
Как говорится в заявлении, интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок.
Таким образом специалисты офиса омбудсмана помогают беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше, говорится в заявлении.
Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl с психологической поддержкой на украинском языке.
Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl с психологической поддержкой на украинском языке.
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