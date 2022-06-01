В Польше детский омбудсмен откроет горячую линию для граждан Украины

10:46 01 июня Киев, Украина

В офисе польского омбудсмена по делам детей планируют открыть телефонную линию для поддержки беженцев из Украины.



Об этом сообщает Onet.pl, с соответствующим заявлением выступили в офисе омбудсмене.



Как говорится в заявлении, интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок.

"Для такой помощи запускается телефонная горячая линия 800-12-12-12, на которой дежурят психологи, владеющие украинским языком. Горячая линия работает как для детей и подростков, так и для родителей. Там уточняют, что психологическую помощь можно получить и на русском языке", - говорится в сообщении.

Таким образом специалисты офиса омбудсмана помогают беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше, говорится в заявлении.



Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl с психологической поддержкой на украинском языке.