В поездах появится военизированная охрана

19:44 25 Август Киев, Украина





Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Стартует пилотный проект программы повышения безопасности перевозок, в поездах появятся сотрудники военизированной охраны Украинской железной дороги.Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий

"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр.

По его словам, на первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

- № 10/9 Мариуполь - Киев

- № 29/30 Киев - Ужгород

- № 38/37 Киев - Запорожье

- № 49/50 Киев - Трускавец

- № 63/64 Харьков - Киев

- № 79/80 Днепр - Киев

- № 92/91 Львов - Киев

- № 102/101 Киев - Херсон

- № 106/105 Одесса - Киев

- № 136/135 Киев - Покровск



В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.



По словам Криклия, все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.