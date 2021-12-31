В поездах появится военизированная охрана

Стартует пилотный проект программы повышения безопасности перевозок, в поездах появятся сотрудники военизированной охраны Украинской железной дороги.
Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, на первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- № 10/9 Мариуполь - Киев
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 38/37 Киев - Запорожье
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 63/64 Харьков - Киев
- № 79/80 Днепр - Киев
- № 92/91 Львов - Киев
- № 102/101 Киев - Херсон
- № 106/105 Одесса - Киев
- № 136/135 Киев - Покровск
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
По словам Криклия, все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 38/37 Киев - Запорожье
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 63/64 Харьков - Киев
- № 79/80 Днепр - Киев
- № 92/91 Львов - Киев
- № 102/101 Киев - Херсон
- № 106/105 Одесса - Киев
- № 136/135 Киев - Покровск
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
По словам Криклия, все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.
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