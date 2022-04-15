В подконтрольных России "Л/ДНР" сорван план принудительной мобилизации - разведка

План по мобилизации 26 тысяч "резервистов" из подконтрольных России группировок "ЛНР" и "ДНР" в сухопутные войска РФ фактически сорван.
Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По информации украинских разведчиков, с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо военной подготовки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.
Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачах по обеспечению контроля над оккупированными территориями, охране дорог и военных объектов, улучшению оборонных позиций. Но практика показывает, что мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их как наименее ценный «ресурс» используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников, уточнили в ГУР.
По информации украинских разведчиков, с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо военной подготовки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.
Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачах по обеспечению контроля над оккупированными территориями, охране дорог и военных объектов, улучшению оборонных позиций. Но практика показывает, что мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их как наименее ценный «ресурс» используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников, уточнили в ГУР.
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