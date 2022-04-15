В подконтрольных России "Л/ДНР" сорван план принудительной мобилизации - разведка

20:54 15 апреля Киев, Украина

План по мобилизации 26 тысяч "резервистов" из подконтрольных России группировок "ЛНР" и "ДНР" в сухопутные войска РФ фактически сорван.





Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена