В плену рф находятся более 25 тысяч гражданских украинцев

14:25 07 июля Киев, Украина

"По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 — гражданские заложники. Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тысяч", — сказал уполномоченный.

Лубинец подчеркнул, если не будет запущен действенный механизм, на возвращение всех заложников уйдут годы, десятилетия.

"Ежедневно российская федерация подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем", – сказал он.

Омбудсмен призвал международное сообщество помочь Украине вернуть всех своих граждан.