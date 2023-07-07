В плену рф находятся более 25 тысяч гражданских украинцев

14:25 07 июля Киев, Украина

В российском плену находятся более 25 тысяч гражданских заложников, Украине удалось вернуть только 144 человека, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что 6 июля состоялся очередной обмен и Украине удалось вернуть 45 пленных и двоих детей.
"По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 — гражданские заложники. Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тысяч", — сказал уполномоченный.
Лубинец подчеркнул, если не будет запущен действенный механизм, на возвращение всех заложников уйдут годы, десятилетия.
"Ежедневно российская федерация подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем", – сказал он.
Омбудсмен призвал международное сообщество помочь Украине вернуть всех своих граждан.