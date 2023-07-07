В плену рф находятся более 25 тысяч гражданских украинцев

В российском плену находятся более 25 тысяч гражданских заложников, Украине удалось вернуть только 144 человека, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Он напомнил, что 6 июля состоялся очередной обмен и Украине удалось вернуть 45 пленных и двоих детей.
Он напомнил, что 6 июля состоялся очередной обмен и Украине удалось вернуть 45 пленных и двоих детей.
Лубинец подчеркнул, если не будет запущен действенный механизм, на возвращение всех заложников уйдут годы, десятилетия.
Омбудсмен призвал международное сообщество помочь Украине вернуть всех своих граждан.
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