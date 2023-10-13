В плену боевиков ХАМАС могут находиться украинцы - посол Украины в Израиле

14:20 13 октября Киев, Украина

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

“Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности”, — сказал Корнийчук.

Он добавил, что при розыске граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

“На постоянной основе ищем людей – и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция помогает нам находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших – ред)", - добавил Корнийчук.

Дипломат также рассказал, что из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.