В плену боевиков ХАМАС могут находиться украинцы - посол Украины в Израиле

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС
могут находиться граждане Украины.
Об этом рассказал посол
Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
“Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности”, — сказал Корнийчук.
Он добавил, что при розыске граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.
“На постоянной основе ищем людей – и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция помогает нам находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших – ред)", - добавил Корнийчук.
Дипломат также рассказал, что из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.
“Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна туристка, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители", - сказал Корнийчук.
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