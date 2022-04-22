В ПФУ разъяснили, как заменить бумажную трудовую книжку на электронную 

10:29 23 июля Киев, Украина

В Украине продолжается внедрение электронных документов, уже сейчас каждый желающий может оформить себе трудовую книжку в электронном формате.

Об этом рассказала Елена Орлова, начальник отдела формирования электронных трудовых книжек управления информационных систем Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области.



Она напомнила, что с 10 июня 2021 года вступил в силу закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты по учету трудовой деятельности в электронной форме.

"Именно он предусматривает отмену бумажной трудовой книжки. Это будет наполнение Реестра застрахованных лиц, соответственно, сведения у нас и сейчас наполняются, с 2000 года, и продолжаться. То есть, вся трудовая деятельность, которая была до 2004 года, будет внесена в Реестр застрахованных лиц", - объяснила специалист.

По её словам, чтобы заменить бумажный документ на электронный, страхователь должен подать сканкопию трудовой книжки на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Наши сотрудники обработают это обращение. Сведения будут в Реестре застрахованных лиц после выполнения этого обращения. И выдается на руки застрахованному лицу эта бумажная трудовая книжка. Только по желанию. Если наемный сотрудник захочет продолжать бумажную, тогда будет у него бумажная. Сейчас у нас вообще продолжается наполнение Реестра застрахованных лиц персонифицированными сведениям, потому что уже подается отчетность 2000 года", - объяснила представитель ПФУ.

Она заметила, что пользоваться электронным документом очень удобно.