В Пекине сегодня стартовала XXIV зимняя Олимпиада. Фото

16:16 04 Февраль Киев, Украина

Пекин открыл свои двери лучшим спортсменам в зимних видах спорта. В течение 16 дней они разыграют 109 комплектов наград. Первые чемпионы станут известны уже 5 февраля.



Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, известном под названием «Птичье гнездо». Организаторы, как и в 2008 году на летних Играх, поразили фейерверки уже в начале церемонии. Финал же получился просто грандиозным.



В 15:52 глава КНР Си Дзиньпин объявил Игры-2022 открытыми.



Первыми из украинцев начали борьбу фигуристы. К сожалению, в первый день соревнований наши спортсмены заняли девятое место и упустили шансы на медали. Зато 5 февраля на лыжню выйдут биатлонисты. Несмотря на потерю Елены Белосюк, на смешанную эстафету подобрался боевой квартет, составленный из Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного.

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