В ПЦУ приняли решение перейти на новый календарь

13:43 24 мая Киев, Украина

Православная Церковь Украины (ПЦУ) отныне будет отмечать недвижимые праздники по Новоюлианскому календарю, он почти полностью совпадает с Григорианским.
 
Такое решение было принято 24 мая во время заседания архиерейского собора в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
"Новоюлианский календарь - это тот календарь, который был создан в начале двадцатого века на основе современных исследований и был одобрен как раз 100 лет назад", - прокомментировал решение о введении в ВЦУ Новоюлианского календаря митрополит Белоцерковский, заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Заря).
На собор приехали со всей Украины более 40 епископов. Сначала состоялась всеобщая молитва и заупокойная молитва за воинов. Дальше началось обсуждение и согласование нового календаря. Накануне священнослужители в своих общинах проводили обсуждение, готовы ли отмечать прихожане ПЦУ праздники в другие дни.
 
Когда украинцы будут отмечать важные религиозные праздники по этому Новоюлианскому календарю?

Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.
День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.
Крещение – 6 января вместо 19 января.
Покров - 1 октября вместо 14 октября

Изменения не касаются Пасхи и Троицы.

С полным перечнем новых дат религиозных праздников вы можете ознакомиться по этой ссылке.