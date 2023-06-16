В ПЦУ приняли решение перейти на новый календарь

13:43 24 мая Киев, Украина

Православная Церковь Украины (ПЦУ) отныне будет отмечать недвижимые праздники по Новоюлианскому календарю, он почти полностью совпадает с Григорианским.

Такое решение было принято 24 мая во время заседания архиерейского собора в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

"Новоюлианский календарь - это тот календарь, который был создан в начале двадцатого века на основе современных исследований и был одобрен как раз 100 лет назад", - прокомментировал решение о введении в ВЦУ Новоюлианского календаря митрополит Белоцерковский, заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Заря).

На собор приехали со всей Украины более 40 епископов. Сначала состоялась всеобщая молитва и заупокойная молитва за воинов. Дальше началось обсуждение и согласование нового календаря. Накануне священнослужители в своих общинах проводили обсуждение, готовы ли отмечать прихожане ПЦУ праздники в другие дни.

Когда украинцы будут отмечать важные религиозные праздники по этому Новоюлианскому календарю?