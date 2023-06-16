В ПЦУ приняли решение перейти на новый календарь

Православная Церковь Украины (ПЦУ) отныне будет отмечать недвижимые праздники по Новоюлианскому календарю, он почти полностью совпадает с Григорианским.
Такое решение было принято 24 мая во время заседания архиерейского собора в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
На собор приехали со всей Украины более 40 епископов. Сначала состоялась всеобщая молитва и заупокойная молитва за воинов. Дальше началось обсуждение и согласование нового календаря. Накануне священнослужители в своих общинах проводили обсуждение, готовы ли отмечать прихожане ПЦУ праздники в другие дни.
Когда украинцы будут отмечать важные религиозные праздники по этому Новоюлианскому календарю?
Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.
День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.
Крещение – 6 января вместо 19 января.
Покров - 1 октября вместо 14 октября
Изменения не касаются Пасхи и Троицы.
С полным перечнем новых дат религиозных праздников вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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