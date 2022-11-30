В ПЦУ объяснили, когда в этом году украинцы будут праздновать День святого Николая

Праздник Николая в этом году в Украине будут отмечать, как всегда, 19 декабря. Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.
Там объяснили, что не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается. Даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году:
- 19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца
- 7 января – Рождество Христово
- 14 января – чествуем святителя Василия Великого
- 19 января – праздник Крещения Господня.
Это возможно только по общему решению настоятеля и общины.
Также, в случае принятия такого решения и совершения богослужения через епархиальные управления в Киевскую Митрополию должна быть передана письменная информация о числе его участников. Эта информация будет изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новый юлианский календарь.
Так что в этом году продолжаем отмечать церковные праздники в привычные нам даты. А возможные календарные изменения могут произойти по запросу верных, выраженному не только в словах, но и действиях, отметили в ПЦУ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии