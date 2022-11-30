В ПЦУ объяснили, когда в этом году украинцы будут праздновать День святого Николая

14:38 30 ноября Киев, Украина

Праздник Николая в этом году в Украине будут отмечать, как всегда, 19 декабря. Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.

“Многие верующие сейчас интересуются, в какой день в этом году будем отмечать праздник в честь святителя Николая Чудотворца: 6 или 19 декабря? Короткий ответ прост: 19 декабря", — отметили в ПЦУ

Там объяснили, что не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается. Даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году:

19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца

7 января – Рождество Христово

14 января – чествуем святителя Василия Великого

19 января – праздник Крещения Господня.

"В то же время, учитывая все обстоятельства (в том числе войну) и общественный запрос, Священный Синод Православной Церкви Украины постановил, что в отдельных общинах богослужение по образу праздника Рождества Христова может быть совершено 25 декабря", - говорится в сообщении.

Это возможно только по общему решению настоятеля и общины.

"Такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря", - пояснили в ПЦУ.

Также, в случае принятия такого решения и совершения богослужения через епархиальные управления в Киевскую Митрополию должна быть передана письменная информация о числе его участников. Эта информация будет изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новый юлианский календарь.



Так что в этом году продолжаем отмечать церковные праздники в привычные нам даты. А возможные календарные изменения могут произойти по запросу верных, выраженному не только в словах, но и действиях, отметили в ПЦУ.