В пассажирских автобусах теперь нельзя включать музыку или фильмы

13:56 07 октября Киев, Украина





Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В Украине 7 октября вступает в силу закон №2310-IX, запрещающий «акустическое насилие» в пассажирском транспорте, напоминает комитет гуманитарной и информационной политики ВРУ.Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.



Звук музыки или фильмов можно транслировать только на наушники пассажиров.



В то же время, запрет на «акустическое насилие» касается и самих пассажиров: так, водитель может высадить людей, нарушающих тишину.



При нерегулярных перевозках и в такси транслировать музыку в салоне можно, но с согласия всех пассажиров.



Кроме того, этот закон с 7 октября запрещает публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов.