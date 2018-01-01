В память о Героях Небесной Сотни установили Колокол достоинства

В Киеве, 1 декабря прошло торжественное открытие Колокола Достоинства в честь Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые сражались за свободу страны.
Специально вылитый 70-килограммовый колокол установили на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве. В день рождения каждого из героев работники Музея Революции Достоинства будут ставить у колокола его или ее портрет и ударять в колокол столько раз, сколько лет было герою / героине на момент гибели.
А 20 февраля удар колокола прозвучит 107 раз. Также в колокол сможет ударить каждый, кто придет почтить события зимы 2013-2014 годов и их героев, сообщает Музей Революции Достоинства.
Проект создан по поручению Офиса Президента Украины, усилиями Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. К его созданию присоединилась Украинская диаспора в США.
Над колоколом работал Сергей Назаревич. Он - автор карильонов в церквях Киева. Именно он создал "Колокол памяти", который на территории Министерства обороны чтит память защитников Украины, погибших в результате российской вооруженной агрессии.
Проект создан по поручению Офиса Президента Украины, усилиями Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. К его созданию присоединилась Украинская диаспора в США.
Над колоколом работал Сергей Назаревич. Он - автор карильонов в церквях Киева. Именно он создал "Колокол памяти", который на территории Министерства обороны чтит память защитников Украины, погибших в результате российской вооруженной агрессии.
На "Колоколе достоинства" написано: "Слава Украине! Небесной Сотни Слава!". Для основы колокола использовано изображение киевского графика Александра Комьяхова. Автор концепции - художник и дизайнер Музея Революции Достоинства Александр Бриндиков.
Освящение колокола совершил отец Петр Жук - ректор Киевской Трехсвятительской семинарии, который с семинаристами занимается часовней Архистратига Михаила и новомучеников украинского народа. Ее построили по окончании Майдана сами участники в память о событиях.