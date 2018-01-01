В память о Героях Небесной Сотни установили Колокол достоинства

08:39 02 декабря Киев, Украина

Киеве , 1 декабря прошло торжественное открытие Колокола Достоинства в честь Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые сражались за свободу страны.

Специально вылитый 70-килограммовый колокол установили на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве. В день рождения каждого из героев работники Музея Революции Достоинства будут ставить у колокола его или ее портрет и ударять в колокол столько раз, сколько лет было герою / героине на момент гибели.





Проект создан по поручению Офиса Президента Украины, усилиями Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. К его созданию присоединилась Украинская диаспора в США.



Над колоколом работал Сергей Назаревич. Он - автор карильонов в церквях Киева. Именно он создал "Колокол памяти", который на территории Министерства обороны чтит память защитников Украины, погибших в результате российской вооруженной агрессии. А 20 февраля удар колокола прозвучит 107 раз. Также в колокол сможет ударить каждый, кто придет почтить события зимы 2013-2014 годов и их героев, сообщает Музей Революции Достоинства Проект создан по поручению Офиса Президента Украины, усилиями Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. К его созданию присоединилась Украинская диаспора в США.Над колоколом работал Сергей Назаревич. Он - автор карильонов в церквях Киева. Именно он создал "Колокол памяти", который на территории Министерства обороны чтит память защитников Украины, погибших в результате российской вооруженной агрессии.

На "Колоколе достоинства" написано: "Слава Украине! Небесной Сотни Слава!". Для основы колокола использовано изображение киевского графика Александра Комьяхова. Автор концепции - художник и дизайнер Музея Революции Достоинства Александр Бриндиков.

"Колокол Небесной Сотни - особый церемониальный и символический объект, поможет посетителям этого мемориального пространства почтить память погибших не только возложением цветов и воспалением лампадок, но и величественным посылом к ним сквозь время и пространство", - сказал на открытии Игр Пошивайло, генеральный директор Национального музея Революции Достоинства.

"Я рад, что шаг за шагом мы выстраиваем традиции чествования Героев Небесной Сотни. Этот колокол станет местом и причиной того, что может родиться новая традиция, укреплять нашу память", - отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Майдан объединил людей. Так же сегодня нас с нашими погибшими защитниками объединяет колокол. Я разговаривала со звонарем. Не хотела, чтобы звук был тоскливый. Хотела, чтобы был колокол победы и торжества. Украина достаточно наплакалась, а побеждать еще нужно", - рассказала Наталья Бойко, председатель киевского филиала ОО "Семья Героев" Небесной Сотни "и заведующий строительного отдела Национального музея Революции Достоинства.

Освящение колокола совершил отец Петр Жук - ректор Киевской Трехсвятительской семинарии, который с семинаристами занимается часовней Архистратига Михаила и новомучеников украинского народа. Ее построили по окончании Майдана сами участники в память о событиях.