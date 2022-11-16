В освобожденный Херсон доставили более 200 терминалов "Старлинк"

16:46 16 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в собственном телеграмм-канале.



Он уточнил, что благодаря первой партии терминалов от Минцифры, прибывшей в город раньше, уже запустили пять публичных Wi-Fi точек. Ими воспользовались тысячи херсонцев. В освобожденный от российских оккупантов Херсон доставили 210 терминов "Старлинк", за две недели обещают доставить еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области.Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в собственном телеграмм-канале.Он уточнил, что благодаря первой партии терминалов от Минцифры, прибывшей в город раньше, уже запустили пять публичных Wi-Fi точек. Ими воспользовались тысячи херсонцев.

"Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", - написал он.

Часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.



По словам чиновника, через две недели организуют еще 60 Wi-Fi точек с интернетом по всей области.



Напомним, что Херсон являлся единственным областным центром, который россия оккупировала во время полномасштабного наступления. Город находился в оккупации со 2 марта по 11 ноября. При уходе россияне фактически уничтожили инфраструктуру города: его жители остались без света, мобильной связи, интернета.