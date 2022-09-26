В освобожденной Балаклее возобновили электроснабжение, на очереди Изюм

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Вместе с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, касающиеся создания системы жизнеобеспечения наших граждан. Наконец, люди смогут жить просто комфортно, забыв о необходимости разжигания костра для приготовления пищи или обогрева",- отметил Тимошенко.