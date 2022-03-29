В ОПУ объяснили, почему не называют количество погибших военных

18:31 29 марта Киев, Украина





Об этом заявил советник главы Офиса президента



В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России. В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович для BBC Украина.В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А по -вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - подчеркнул Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы лишь в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина терпит потери, и они немаленькие.