В ОПУ объяснили, почему не называют количество погибших военных

В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет раскрывать точную цифру до конца самой войны.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович для BBC Украина.
В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович для BBC Украина.
В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.
При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.
Он добавил, что Украина терпит потери, и они немаленькие.
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