В ОП рассказали о новогодних каникулах Владимира Зеленского
21:06 14 декабря Киев, Украина
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель
рассказала журналистам о новогоднем поздравлении, украшении главной елки страны и каникулах Владимира Зеленского.
"Президент и Первая Леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса Президента
. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - рассказала Мендель.
Также, по ее словам, Зеленский планирует записать новогоднее поздравление.
"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются", - отметила Мендель.
В первые дни 2021 года Зеленский отправится на отдых, но будет все время на связи, добавила пресс-секретарь.
"И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом Глава государства всегда остается на связи и при надобности будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме", - заверила Мендель.
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