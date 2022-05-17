В ОП рассказали о новогодних каникулах Владимира Зеленского

21:06 14 декабря Киев, Украина

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала журналистам о новогоднем поздравлении, украшении главной елки страны и каникулах Владимира Зеленского.

"Президент и Первая Леди зажгут новогоднюю елку возле Офиса Президента . Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей", - рассказала Мендель.

Также, по ее словам, Зеленский планирует записать новогоднее поздравление.

"Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются", - отметила Мендель.

В первые дни 2021 года Зеленский отправится на отдых, но будет все время на связи, добавила пресс-секретарь.