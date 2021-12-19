В ОП подсчитали сумму ущерба после погрома на Банковой

12:48 21 Март Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба ОП, в результате ночного погрома, устроенного участниками акции в поддержку Сергея Стерненка, государственному имуществу в виде здания ОП был причинен ущерб на сумму не менее 2 млн гривен.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", – говорится в сообщении.

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после беспорядков.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых – освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВС Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.