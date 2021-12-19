В ОП подсчитали сумму ущерба после погрома на Банковой

Как сообщила пресс-служба ОП, в результате ночного погрома, устроенного участниками акции в поддержку Сергея Стерненка, государственному имуществу в виде здания ОП был причинен ущерб на сумму не менее 2 млн гривен.
Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после беспорядков.
Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых – освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.
На это замглавы МВС Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".
А в Офисе президента заявили, что такой вандализм дискредитирует участников акции протеста.
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