В ООН указали на связь погоды с распространением коронавируса

07:36 18 Март Киев, Украина

В каких погодных условиях коронавирус развивается быстрее и влияет ли глобальное потепление на ход пандемии. Эти вопросы детально исследовали ученые эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая входит в число специализированных учреждений ООН. Вывод однозначный: погода не оказывает определяющего влияния на передачу коронавируса.

Эксперты пришли к выводу, что несмотря на то, что жизнеспособность вируса при более низких температурах дольше, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

"Лабораторные исследования вируса SARS CoV 2, вызывающего COVID-19, позволили получить некоторые данные, свидетельствующие о том, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса", - сказано в сообщении.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом.

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкнса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирусом в мире заражены 121 032 282 человека. Среди стран лидируют США, где диагноз подтвержден у почти 30 миллионов жителей (29 602 809).

Напомним, в Британии ученые Эксетерского университета определили, что британский тип мутации коронавируса на 64% смертоноснее других штаммов.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины. "Зеленый цифровой пропуск" получат только те граждане ЕС, которые вакцинировались от COVID-19 лицензированным сообществом препаратом.