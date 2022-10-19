В ООН разработали план подготовки прифронтовых территорий Украины к зиме

14:09 19 октября Киев, Украина





Об этом во время брифинга сообщила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов был разработан план подготовки прифронтовых районов Украины к зиме. Первоочередные направления деятельности гуманитарных организаций – это индивидуальные домохозяйства, ремонты, одеяла, матрасы, зимняя одежда, продукты питания, генераторы для некоторых больниц, поддержка школ и т.д.Об этом во время брифинга сообщила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

“Мы разработали отдельный и очень конкретный, детальный план подготовки к зиме, который я передала премьер-министру, министру регионального развития, вице-премьер-министру и так далее – как на национальном уровне, так и на уровне областей, потому что именно на местах разрабатываются оперативные планы Мы делаем базовые вещи, которые понадобятся каждому в зоне боевых действий и прифронтовых районах Украины для того, чтобы иметь безопасное, достойное и теплое место жительства в течение зимних месяцев", – отметила она.

Браун отметила, что регулярно обращается к обеим сторонам за разрешением перемещения через линию фронта для оказания помощи пострадавшим.

"Мы получаем положительный ответ от украинской стороны, а российская федерация пока не предоставила нам такого разрешения. Я надеюсь, что это произойдет к началу зимних месяцев”, – добавила она.

По словам координатора, в целом на срочный призыв о гуманитарной помощи Украине было собрано 2,9 млрд долларов – это вторая самая большая сумма в истории ООН после того, как Йемен в 2019 году получил 3,6 млрд долларов.