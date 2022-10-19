В ООН разработали план подготовки прифронтовых территорий Украины к зиме

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов был разработан план подготовки прифронтовых районов Украины к зиме. Первоочередные направления деятельности гуманитарных организаций – это индивидуальные домохозяйства, ремонты, одеяла, матрасы, зимняя одежда, продукты питания, генераторы для некоторых больниц, поддержка школ и т.д.
Об этом во время брифинга сообщила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.
Об этом во время брифинга сообщила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.
Браун отметила, что регулярно обращается к обеим сторонам за разрешением перемещения через линию фронта для оказания помощи пострадавшим.
По словам координатора, в целом на срочный призыв о гуманитарной помощи Украине было собрано 2,9 млрд долларов – это вторая самая большая сумма в истории ООН после того, как Йемен в 2019 году получил 3,6 млрд долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии