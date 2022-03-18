В ООН рассказали о количестве беженцев в Украине

07:27 21 июня Киев, Украина

20 июня традиционно считают Всемирным днем беженцев, в этом году отметили уже 21 годовщину. По данным Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 5 тысяч беженцев, которые находятся в поисках безопасных убежищь.



Об этом сказано в публикации пресс-службы Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.



В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.



Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.



По словам главы Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг, количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное - это примерно вдвое больше, чем население Украины.