В ООН подтвердили гибель 4302 мирных украинцев, но реальное число может быть значительно выше

14:53 10 июня Киев, Украина

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с начала вторжения рф на территорию Украины, зафиксировало 9 519 жертв среди гражданского населения в стране: 4 302 убитых и 5 217 раненых.

Среди погибших — 272 ребёнка.

Об этом говорится в новом отчёте управления верховного комиссара ООН по правам человека.



По данным ООН, среди погибших: 1639 мужчин, 1075 женщин, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1316 взрослых, пол которых пока неизвестен.



Получили ранения: 1065 мужчин, 727 женщин, 120 девочек и 149 мальчиков, а также 170 детей и 2986 взрослых, пол которых неизвестен.



Большая часть смертей и увечий вызвана работой тяжелой артиллерии и систем залпового огня.



Управление ООН напоминает, что реальное число погибших может быть значительно выше, так как данные из мест, где велись интенсивные бои, приходит с запозданием. В частности, это относится к Мариуполю, Изюму и Попасной, откуда поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.