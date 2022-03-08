В ООН обнародовали новую информацию о жертвах среди мирного населения Украины

В Женеве обнародовали новые данные относительно погибших среди мирного населения: по меньшей мере 1207 гражданских лиц убиты или ранены в Украине с начала войны с Россией.
Об этом говорится в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.
ООН зафиксировала в Украине 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен).
Кроме того, 801 человек ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен).
Об этом говорится в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.
ООН зафиксировала в Украине 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен).
Кроме того, 801 человек ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен).
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
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