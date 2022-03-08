В ООН обнародовали новую информацию о жертвах среди мирного населения Украины

18:21 07 Март Киев, Украина





Об этом говорится в докладе Управления Верховного Комиссара



ООН зафиксировала в Украине 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен).



Кроме того, 801 человек ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен). В Женеве обнародовали новые данные относительно погибших среди мирного населения: по меньшей мере 1207 гражданских лиц убиты или ранены в Украине с начала войны с Россией.Об этом говорится в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.ООН зафиксировала в Украине 406 убитых (77 мужчин, 45 женщин, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 15 детей и 257 взрослых, пол которых пока неизвестен).Кроме того, 801 человек ранен (72 мужчины, 51 женщина, 11 девушек и 2 мальчика, а также 29 детей и 636 взрослых, пол которых пока неизвестен).

"Географическая разбивка пострадавших выглядит так: в Донецкой и Луганской областях: 528 погибших (93 погибших и 435 раненых). На подконтрольной правительству территории: 394 жертвы (70 погибших и 324 раненых). На территории, подконтрольной самопровозглашенным "республикам": 134 жертвы (23 погибших и 111 раненых). В других регионах Украины (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Житомирская области), находившиеся под контролем правительства на момент гибели: 679 пострадавших (313 погибших и 366 раненых)”, – говорится в сообщении.

По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.