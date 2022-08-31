В ООН обеспокоены подготовкой россией судилища над украинскими защитниками в Мариуполе

В ООН заявили об озабоченности планами россиян "судить" украинских военнопленных. Там подчеркнули, что рф может организовать судилище завтра, в День Независимости Украины.
Об этом сообщила Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани.
Об этом сообщила Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани.
Хотя, как отмечают ООН, подробностей мало, но на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видно, как в мариупольской филармонии строят металлические клетки. Они, вероятно, рассчитаны на содержание военнопленных во время "судебного разбирательства".
Шамдасани подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды для осуждения военнопленных.
Кроме того, в ООН обеспокоены тем, что украинские военнопленные удерживались без доступа к независимым наблюдателям, что подвергало их риску пыток с целью получения признания. Также были тревожные публичные заявления российских официальных лиц и связанных с ними вооруженных групп, которые называли украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности.
В конце заявления Равина Шамдасани обратилась к российской федерации с призывом предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным рф в Украине.
Напомним, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения российской федерацией Женевской конвенции.
Шамдасани подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды для осуждения военнопленных.
Кроме того, в ООН обеспокоены тем, что украинские военнопленные удерживались без доступа к независимым наблюдателям, что подвергало их риску пыток с целью получения признания. Также были тревожные публичные заявления российских официальных лиц и связанных с ними вооруженных групп, которые называли украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности.
В конце заявления Равина Шамдасани обратилась к российской федерации с призывом предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным рф в Украине.
Напомним, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения российской федерацией Женевской конвенции.
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