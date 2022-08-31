В ООН обеспокоены подготовкой россией судилища над украинскими защитниками в Мариуполе

16:47 23 августа Киев, Украина

В ООН заявили об озабоченности планами россиян "судить" украинских военнопленных. Там подчеркнули, что рф может организовать судилище завтра, в День Независимости Украины.

Об этом сообщила Верховная комиссар ООН по правам человека Равина Шамдасани.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что российская федерация и связанные с ней вооруженные группы в Донецке планируют, возможно, в ближайшие дни судить украинских военнопленных в так называемом международном трибунале в Мариуполе", - говорится в заявлении.
Хотя, как отмечают ООН, подробностей мало, но на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в СМИ и социальных сетях, видно, как в мариупольской филармонии строят металлические клетки. Они, вероятно, рассчитаны на содержание военнопленных во время "судебного разбирательства".

Шамдасани подчеркнула, что умышленное лишение военнопленных права на справедливый суд является военным преступлением, а международное гуманитарное право запрещает учреждать суды для осуждения военнопленных.

Кроме того, в ООН обеспокоены тем, что украинские военнопленные удерживались без доступа к независимым наблюдателям, что подвергало их риску пыток с целью получения признания. Также были тревожные публичные заявления российских официальных лиц и связанных с ними вооруженных групп, которые называли украинских военнопленных "военными преступниками", "нацистами" и "террористами", тем самым подрывая презумпцию невиновности.

В конце заявления Равина Шамдасани обратилась к российской федерации с призывом предоставить независимым наблюдателям полный доступ ко всем лицам, задержанным рф в Украине.

Напомним, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения российской федерацией Женевской конвенции.