В ООН назвали количество украинских беженцев

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что более 368 000 человек покинули Украину после военного вторжения России.
«Текущее общее количество составляет 368 000 человек и оно продолжает расти», — говорится в сообщении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев или УВКБ ООН в Твиттере. Он добавил, что новая цифра основана на «данных, предоставленных национальными властями».
«Текущее общее количество составляет 368 000 человек и оно продолжает расти», — говорится в сообщении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев или УВКБ ООН в Твиттере. Он добавил, что новая цифра основана на «данных, предоставленных национальными властями».
Большое количество тех, кто бежал в соседние страны, перебрались в Польшу, где власти насчитали около 156 000 человек, перешедших границу с начала вторжения рано утром в четверг.
Только в субботу пограничники насчитали около 77 300 прибывших из Украины.
Беженцы прибыли на автомобилях, в переполненных поездах и даже пешком.
Те, кому некуда приехать, могут рассчитывать на помощь волонтеров — как представителей общественных организаций, так и частных лиц.
Другие также направились в Молдавию, Венгрию, Словакию и Румынию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии