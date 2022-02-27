В ООН назвали количество украинских беженцев

14:11 27 Февраль Киев, Украина





«Текущее общее количество составляет 368 000 человек и оно продолжает расти», — говорится в сообщении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев или УВКБ ООН в Твиттере. Он добавил, что новая цифра основана на «данных, предоставленных национальными властями». Агентство ООН по делам беженцев заявило, что более 368 000 человек покинули Украину после военного вторжения России.«Текущее общее количество составляет 368 000 человек и оно продолжает расти», — говорится в сообщении Верховного комиссариата ООН по делам беженцев или УВКБ ООН в Твиттере. Он добавил, что новая цифра основана на «данных, предоставленных национальными властями».



Большое количество тех, кто бежал в соседние страны, перебрались в Польшу, где власти насчитали около 156 000 человек, перешедших границу с начала вторжения рано утром в четверг.



Только в субботу пограничники насчитали около 77 300 прибывших из Украины.



Беженцы прибыли на автомобилях, в переполненных поездах и даже пешком.



Те, кому некуда приехать, могут рассчитывать на помощь волонтеров — как представителей общественных организаций, так и частных лиц.



Другие также направились в Молдавию, Венгрию, Словакию и Румынию.