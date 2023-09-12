В ООН назвали количество гражданских жертв войны в Украине

14:49 12 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара



С 1 по 10 сентября 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 292 жертвы среди гражданского населения в Украине: В Украине с начала полномасштабной войны россии уже погибли более 9,6 тысяч мирных жителей, и еще более 17,5 тысяч человек были ранены.Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.С 1 по 10 сентября 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 292 жертвы среди гражданского населения в Украине:

55 убитых (29 мужчин, 21 женщина, 1 девушка, а также 4 взрослых, пол которых еще неизвестен).

237 раненых (101 человек, 77 женщин, 7 парней, 2 девушки, а также 50 взрослых, пол которых пока неизвестен).

С 24 февраля 2022 г., когда началась широкомасштабная вооруженная атака российской федерации, до 10 сентября 2023 г. УВКПЧ зафиксировало 27 149 потерь среди гражданского населения страны: 9 614 погибших и 17 535 раненых. Это включало:

21 941 потеря (7 481 убитых и 14 460 раненых) на территории, контролируемой Правительством, когда произошли потери: В Донецкой и Луганской областях: 10 545 погибших (4 262 погибших и 6 283 раненых); В других регионах: 11396 потерь (3219 погибших и 8177 раненых).

5208 погибших (2133 погибших и 3075 раненых) на оккупированной российской Федерацией территории при потерях: В Донецкой и Луганской областях: 3581 погибших (794 погибших и 2787 раненых); В других регионах: 1627 потерь (1339 погибших и 288 раненых).

В организации отмечают, что реальное количество погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах гражданского населения.