В октябре в Украине подешевеет гречка - Минагрополитики

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что гречка, которая с начала года подорожала вдвое, должна подешеветь в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По словам Высоцкого, весной аграрии отреагировали на дефицит гречихи и засеяли в 1,5 раза больше площади по сравнению с прошлым годом.
По словам Высоцкого, весной аграрии отреагировали на дефицит гречихи и засеяли в 1,5 раза больше площади по сравнению с прошлым годом.
Также Высоцкий заявил, что цены на сахар существенно не изменятся.
Он отметил, что в этом году, несмотря на все сложности из-за войны, аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы.
Он отметил, что в этом году, несмотря на все сложности из-за войны, аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы.
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