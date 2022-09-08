В октябре в Украине подешевеет гречка - Минагрополитики

12:37 08 сентября Киев, Украина

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что гречка, которая с начала года подорожала вдвое, должна подешеветь в октябре.

 
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По словам Высоцкого, весной аграрии отреагировали на дефицит гречихи и засеяли в 1,5 раза больше площади по сравнению с прошлым годом.
 
"Сейчас сбор гречихи только начался, обмолочено 8% площадей, собрано почти 12,6 тыс. тонн. В целом ожидается собрать 140 тыс. тонн. При том, что внутреннее потребление составляет 100-110 тыс. тонн. Соответственно, Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв. Поэтому уже в октябре, когда крупа будет обработана и поступит к потребителю, ожидаем снижения цены", - рассказал он.
 
Также Высоцкий заявил, что цены на сахар существенно не изменятся.

Он отметил, что в этом году, несмотря на все сложности из-за войны, аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы.
 
"Это позволяет изготовить около 1 млн 100 тыс. тонн сахара, что полностью покрывает его внутреннее годовое потребление. Кроме того, за счет высокого урожая прошлого года, сформированы запасы. Поэтому дефицита сахара в Украине точно не будет. Факторов для роста цен, как минимум до конца года, нет", - подчеркнул чиновник.