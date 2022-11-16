В октябре по меньшей мере 64% украинцев сталкивались с отключениями света

18:41 16 ноября Киев, Украина





Чаще всего без электроэнергии оставались люди в Киеве, на востоке и севере страны (83%, 79% и 74% соответственно).



У 64% опрошенных свет исчезал в среднем на четыре часа в день, еще у 20% – на период от пяти до восьми часов, а у 11% – больше чем на восемь часов. Около двух третей (64%) украинцев сталкивались с отключениями света в последние дни октября, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.Чаще всего без электроэнергии оставались люди в Киеве, на востоке и севере страны (83%, 79% и 74% соответственно).У 64% опрошенных свет исчезал в среднем на четыре часа в день, еще у 20% – на период от пяти до восьми часов, а у 11% – больше чем на восемь часов.

График отключений электроэнергии является наиболее необходимой практической информацией, которой не хватает 42% украинцев, отмечают исследователи.



От центрального отопления зависят 55% людей в Украине, в то же время у половины из них нет альтернатив для обогрева жилья, другая половина пользуется дополнительно электрическими обогревателями. Также среди опрошенных 33% имеют автономное отопление.



Из-за массированных ракетных атак все меньше украинцев чувствуют себя в безопасности, добавляют в Gradus Research. Если в начале октября в безопасности чувствовали себя 30% опрошенных, то к концу месяца этот показатель сократился до 25%.



В то же время доверие к ВСУ сейчас на самом высоком уровне (65%) с начала проведения исследования, то есть с мая. 59% украинцев уверены,

что государство отстроит все, что было разрушено из-за войны войны.