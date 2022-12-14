В оккупированном Северодонецке тысячи людей живут без канализации, отопления, света и воды

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области люди вынуждены жить без тепла, а электроэнергию и воду дают только отдельным уцелевшим квартирам.
Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.
До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч.
Несколько месяцев подряд жителей Северодонецка призывали эвакуироваться, некоторые уезжали в одиночку, например мужчина, который для спасения собственной жизни проехал на велосипеде 65 километров, однако немало горожан осталось. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, их
Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.
До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч.
Несколько месяцев подряд жителей Северодонецка призывали эвакуироваться, некоторые уезжали в одиночку, например мужчина, который для спасения собственной жизни проехал на велосипеде 65 километров, однако немало горожан осталось. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, их
оставалось около 7-8 тысяч.
Луганские чиновники еще до временной оккупации города говорили о гуманитарной катастрофе там, ведь российские обстрелы разрушили большинство многоэтажек, а люди жили в бомбоубежищах и подвалах без света, воды и связи.
По словам Стрюка, в большинстве домов уцелевшими могут быть один-два подъезда или половина постройки.
Тепла в квартирах северодончан нет, а воду, как и свет, периодически подают в отдельные дома. Чтобы обогреть людей, оккупанты везут во дворы дрова.
Также разрушеной остается канализационная система города.
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