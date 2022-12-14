В оккупированном Северодонецке тысячи людей живут без канализации, отопления, света и воды

15:23 13 декабря Киев, Украина





Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.



До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч.



Несколько месяцев подряд жителей Северодонецка призывали эвакуироваться, некоторые уезжали в одиночку, например мужчина, который для спасения собственной жизни проехал на велосипеде 65 километров, однако немало горожан осталось. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, их Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области люди вынуждены жить без тепла, а электроэнергию и воду дают только отдельным уцелевшим квартирам.Об этом рассказал руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч.Несколько месяцев подряд жителей Северодонецка призывали эвакуироваться, некоторые уезжали в одиночку, например мужчина, который для спасения собственной жизни проехал на велосипеде 65 километров, однако немало горожан осталось. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, их

оставалось около 7-8 тысяч.

Луганские чиновники еще до временной оккупации города говорили о гуманитарной катастрофе там, ведь российские обстрелы разрушили большинство многоэтажек, а люди жили в бомбоубежищах и подвалах без света, воды и связи.



По словам Стрюка, в большинстве домов уцелевшими могут быть один-два подъезда или половина постройки.

“Какие-то работы по подключению электричества и воды почему-то интенсифицировались именно в декабре со стороны оккупационных властей. Они сейчас пытаются подключить к свету уцелевшие квартиры”, – говорит чиновник.

Тепла в квартирах северодончан нет, а воду, как и свет, периодически подают в отдельные дома. Чтобы обогреть людей, оккупанты везут во дворы дрова.



Также разрушеной остается канализационная система города.