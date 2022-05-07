В оккупированном Мариуполе установили статую бубушки с советским флагом

10:09 05 мая Киев, Украина

В уничтоженном оккупантами украинском Мариуполе россияне установили свой новый символ "победы" - статую старушки с советским флагом.

Об открытии памятника писали пропагандистские СМИ рф. Отмечается, что его показали обществу во время визита в стертый с лица земли Мариуполь нового путинского куратора Донбасса Сергея Кириенко.



Памятник был установлен в одном из немногих уцелевших уголков города - площади Воинов-освободителей. Кадр сделали так, чтобы россияне могли поверить, что в Мариуполе якобы все в порядке, и снова клюнули на крючок пропаганды.

Впервые пропаганде удалось выбрать символ, действительно отражающий суть современной россии. Старушка, живущая в прошлом, идеально подходит на эту роль.

Что это за бабушка с советским флагом?

В Сети было опубликовано видео от украинских военных, где их встречает бабушка с советским флагом. Она говорила, что очень ждала их и "молилась за Путина и весь народ". Из кадров становится понятно, что бабушка перепутала украинских военных с российскими. Украинский защитник дал бабушке продукты, а красный флаг бросил на землю и наступил на него. Тогда бабушка сказала, что не хочет продуктов, потому что военный стал на "флаг, за который ее родители погибали", но тот объяснил, что поступил так, "потому что они (российские оккупанты – ред.) пришли в мой дом".



Бабушка быстро стала символом "поддержки России" в российской пропаганде, поскольку повторила российские нарративы про "деды воевали", "притесняют русский язык" (при том, что украинский защитника говорил с женщиной на русском – ред.)



В разных городах России начали выпускать газеты с "бабушкой", рисовать муралы, плакаты, вешать баннеры и делать скульптуры.