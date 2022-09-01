14:23 01 сентября Киев, Украина

В Мариуполе День знаний прошел без детей.

Об этом соощили в Telegram-канале мэрии.

"Никаких линеек и "первого" звонка. В оккупированном Мариуполе день знаний прошел без детей. Учебные заведения в городе почти пустые. Как например в школе №41. Коллаборанты побоялись выстраивать детей, чтобы не показать, насколько их мало. Ведь это разрушает всю пропаганду о "возрождении" города. Еще одно доказательство, что рашисты могут только врать и готовить заказные сюжеты", – отметили в мэрии.



На кадрах можно увидеть немногочисленные скопления взрослых, детей нет, выбитые в результате сокрушительных ударов по городу окна заклеены пленкой и забиты фанерой.



Показали и фото с прошлых лет, когда в украинский город еще не пришел "русский мир", и в школах в этот день раздавался детский смех.

"Торжественная линейка, улыбающиеся учителя, радостные дети и первый звонок. Таким мы помним 1 сентября в мариупольских школах. Тысячи детей садились за парты в заведениях, которые с каждым годом становились лучше. Классы наполнялись современным мультимедийным оборудованием, школы получали ремонты. К сожалению, все это было прервано 24 февраля 2022 года. российские оккупанты разрушили школы одну за другой", – акцентируют в мэрии.

"Наши дети снова будут улыбчивы и радостны в украинском Мариуполе!", – говорится в сообщении.



Советник городского головы Петр Андрющенко также рассказал, как первый учебный день проходит в единственной уцелевшей школе в городе, которая отныне является самой большой на всем Левобережье.



"Целый грузовик с оккупантами и военные патрули на подходе в школу. Осмотр взрослых и детей даже с пустыми рюкзаками. Кучка людей, учитывая плотность жителей. Никакого счастливого лица. И "классный час" . При оккупантах именно так "празднуют" день знаний и начало учебного года", – написал он.