В Офисе Президента заявили: первый удар РФ по Украине провалился

В то время, как интернет-пространство наполняется всевозможными правдивыми и откровенно неправдивыми слухами, украинцам как никогда раньше нужно прислушиваться к словам своего правительства, своего командования и официальных средств массовой информации.

Задумайтесь, почему «доблестные» кибервойска Путина не вмешиваются в работу соцсетей? Да потому, что именно через эти сети сеется паническое настроение в сердца украинцев, чтобы подорвать государство изнутри.

Вот о чем сказал журналистам советник ОП Алексей Арестович: утренний удар российских войск потерпел провал. Да, действительно, был совершен прорыв нашей границы на севере Харьковской и Черниговской области. Были нанесены и ракетные удары по основным военным объектам и аэродромам. Но ожидаемого результата враг не получил. Те незначительные потери, которве мы понесли, никак не повлияли на боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, на самом деле Путин фактически объявил войну Украине. Причем для этого российский президент использовал созданные им же фейковые поводы.

Было отмечено, что под утреннюю бомбардировку попали стратегические объекты Ивано-франковска, Хмельницкого, Чернигова, Харькова, Киева, Одессы, Николаева, Херсона, Краматорска и линия зоны ООС.

На данное время Генштабом и Правительством предприняты все необходимые меры для решения вопросов, связанных с логистикой и по отработке контроперации.

Напомним, сегодня ранним утром после объявления Путиным о начале спецоперации на Донбассе, в разных городах Украины прогремели взрывы.