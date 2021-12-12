В офисах Киева проведут жесткую проверку соблюдения карантинных правил

Поскольку, как показывает практика, даже жесткий локдаун не в состоянии заставить людей соблюдать противоэпидемические меры, столицу ждет суровая проверка. Руководителей рабочих коллективов, которые не закрылись на период локдауна, будут штрафовать за нарушение правил карантина в закрытых помещениях. Об этом заявил руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 3 апреля.
По его словам, с целью выявления нарушителей с понедельника в городе начнется масштабная проверка офисов.
По его словам, работодателям-нарушителям грозит штраф в размере минимум 34 тысячи гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии