В Одессу прибыли три судна по временному коридору - ВМС

Три балкера, суда Peter S (принадлежащее греческим владельцам), Xin Shun (судовладелец из Китая) и Bull (судовладелец из Сингапура), были приняты в портах "Большая Одесса".
Эти суда успешно прошли через временный коридор, установленный Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины, как сообщает Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований.
Судно Peter S, с водоизмещением 71,6 тысяч тонн, направлялось в порт "Черноморск" под флагом Либерии, Xin Shun с водоизмещением 75,8 тысяч тонн - в порт "Южный" под флагом Панамы. А судно Falcona с водоизмещением 82 тысяч тонн прибыло на рейд порта "Одесса" под флагом Либерии, согласно данным ресурса MarineTraffic.
Эти суда успешно прошли через временный коридор, установленный Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины, как сообщает Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований.
Судно Peter S, с водоизмещением 71,6 тысяч тонн, направлялось в порт "Черноморск" под флагом Либерии, Xin Shun с водоизмещением 75,8 тысяч тонн - в порт "Южный" под флагом Панамы. А судно Falcona с водоизмещением 82 тысяч тонн прибыло на рейд порта "Одесса" под флагом Либерии, согласно данным ресурса MarineTraffic.
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