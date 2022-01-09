В Одесской области морские пехотинцы провели тактико-специальное учение

Морские пехотинцы отработали организацию противодесантной обороны на направлениях, откуда можно ожидать нападения противника.
Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.
Личный состав бригады успешно справился с поставленной задачей. Несмотря на значительный имеющийся боевой опыт, подобные мероприятия дают возможность личному составу поддерживать навыки на должном высоком уровне.
В мероприятии также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.
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