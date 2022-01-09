В Одесской области морские пехотинцы провели тактико-специальное учение

06:41 27 Апрель Киев, Украина

Морские пехотинцы отработали организацию противодесантной обороны на направлениях, откуда можно ожидать нападения противника.
 
Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.
"Военнослужащие бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины провели тактико-строевые учения. По легенде тактическая группа морской пехоты получила сигнал о наступлении условного врага, после чего совершила марш колонной военной техники в район вероятного прорыва", - говорится в сообщении.
Личный состав бригады успешно справился с поставленной задачей. Несмотря на значительный имеющийся боевой опыт, подобные мероприятия дают возможность личному составу поддерживать навыки на должном высоком уровне.

В мероприятии также участвовали реактивная артиллерия и противотанковые средства, имеющиеся в распоряжении морской пехоты.