В Одесской области массово гибнут дельфины

15:42 01 сентября Киев, Украина

В Одесской области вновь обнаружены погибшие дельфины, которые стали жертвами военной агрессии рф.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.

По его словам, несколько недель Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи.

"И вот снова на днях мы нашли в пределах парка 4-х погибших дельфинов на песчаной пересыпи и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья, которые стоят на побережье подальше на север Черного моря, дали информацию еще о трех погибших дельфинах белобочках", - рассказал Русев.



По его данным, животные предположительно погибли в третьей декаде июля. Ученый отмечает, что корабельная группировка врага в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Оккупанты продолжали держать блокаду северо-западной части Черного моря. Также известно, что группировка разнородных сил Черноморского флота рф, держась на безопасном расстоянии от одесского побережья, отрабатывает учения по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.



Русев напомнил, что вследствие использования гидролокаторов создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму.