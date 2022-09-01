В Одесской области массово гибнут дельфины

В Одесской области вновь обнаружены погибшие дельфины, которые стали жертвами военной агрессии рф.
Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в Facebook.
По его словам, несколько недель Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи.
По его данным, животные предположительно погибли в третьей декаде июля. Ученый отмечает, что корабельная группировка врага в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Оккупанты продолжали держать блокаду северо-западной части Черного моря. Также известно, что группировка разнородных сил Черноморского флота рф, держась на безопасном расстоянии от одесского побережья, отрабатывает учения по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.
Русев напомнил, что вследствие использования гидролокаторов создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму.
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