В Одессе запустили один из самых длинных пассажирских маршрутов в Европе

Новый трамвайный маршрут в Одессе один из самых длинных пассажирских маршрутов в Европе.
Об этом сообщают Новини.live во вторник, 13 сентября.
Отмечается, что протяженность маршрута 29 километров. Однако местный Telegram-паблик написал, что его длина составляет 36 километров.
В целом, его можно преодолеть чуть более чем за два часа.
Маршрут объединил трамваи №3 и №7. Трамвай №7 будет курсировать с Поселка (Паустовского - ред.) до Таирова (11 станция Люстдорфской дороги - ред.). Интервал движения от 5 до 14 минут, в зависимости от времени суток.
Трамвайное сообщение разрабатывалось семь лет. 28 июля в Одессе запустили часть маршрута трамвайного сообщения Север-Юг.
Отмечается, что протяженность маршрута 29 километров. Однако местный Telegram-паблик написал, что его длина составляет 36 километров.
В целом, его можно преодолеть чуть более чем за два часа.
Маршрут объединил трамваи №3 и №7. Трамвай №7 будет курсировать с Поселка (Паустовского - ред.) до Таирова (11 станция Люстдорфской дороги - ред.). Интервал движения от 5 до 14 минут, в зависимости от времени суток.
Трамвайное сообщение разрабатывалось семь лет. 28 июля в Одессе запустили часть маршрута трамвайного сообщения Север-Юг.
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