В Одессе запустили один из самых длинных пассажирских маршрутов в Европе

15:05 13 сентября Киев, Украина

Новый трамвайный маршрут в Одессе один из самых длинных пассажирских маршрутов в Европе.

 
Об этом сообщают Новини.live во вторник, 13 сентября.

Отмечается, что протяженность маршрута 29 километров. Однако местный Telegram-паблик написал, что его длина составляет 36 километров.

В целом, его можно преодолеть чуть более чем за два часа.

Маршрут объединил трамваи №3 и №7. Трамвай №7 будет курсировать с Поселка (Паустовского - ред.) до Таирова (11 станция Люстдорфской дороги - ред.). Интервал движения от 5 до 14 минут, в зависимости от времени суток.

Трамвайное сообщение разрабатывалось семь лет. 28 июля в Одессе запустили часть маршрута трамвайного сообщения Север-Юг.