В Одессе с рабочим визитом побывали А. Резников и В. Залужный (ФОТО)

12:53 15 Ноябрь Киев, Украина

По результатам рабочей поездки Алексея Резникова и Валерия Залужного в Одессу были определены первоочередные задачи по развитию и укреплению военных сил государства. 

Члены государственного правительства, как сообщает пресс-служба ВМСУ, побывали в Одессе 14 ноября. В их визит входило посещение обновленного здания, где размещается штаб командования, Практической гавани, а также был сделан визит в школу водолазов.

Представители Министерства обороны и Вооруженных сил страны были заинтересованы как идет развитие оборонной системы Военно-морских Сил Украины. Были также осмотрены другие единицы военного морского гарнизона. Во время визита были подняты самые необходимые вопросы в развитии ВМС Украины. Также на повестке дня были рассмотрены проблемы долгосрочного характера.

Фото: В Одессе состоялся рабочий визит министра обороны Украины и Главнокомандующего военных сил Украины
Рабочий визит закончился посещением Практической гавани, где были возложены цветы в память погибшим военнослужащим ВМС Украины.
 
Алексей Резников, пребывая на новом посту Министра обороны Украины, пребывая в составе рабочей группы с визитом в Одессу, лично ознакомился с работой ВМС, а также обновлением и развитием данной инфраструктуры.