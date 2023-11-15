В Одесской области планируют построить семь заводов по переработке мусора

16:49 15 ноября Киев, Украина

В Одесской области запланировано строительство семи заводов по переработке мусора в рамках проекта, который планируется реализовать в течение полутора лет.



Информацию об этом представил министр экологии и природных ресурсов Украины, Руслан Стрелец, в ходе брифинга в Одессе.



Согласно сообщению, 15 ноября в Одессе был подписан меморандум о создании семи мусороперерабатывающих предприятий в громадах области. Документ подписали представители громад, глава Одесской обласной государственной администрации Олег Кипер и министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.



Стрелец отметил, что громады готовы сотрудничать в рамках европейского развития инфраструктуры управления отходами, подчеркнув важность этого развития по задачам, поставленным президентом Зеленским. Проект предполагает создание 200 объектов управления отходами по всей Украине в кратчайшие сроки.



Министр сообщил, что правительство поддерживает связь с международными финансовыми учреждениями, готовыми предоставить кредиты для строительства мусороперерабатывающих предприятий. Он также подчеркнул, что модель собственности (коммунальное предприятие или частный бизнес) будет выбрана общиной, а власть обеспечит финансирование от международных банков.



Председатель Одесской обласной государственной администрации, Олег Кипер, отметил, что новые заводы смогут создать дополнительные рабочие места и положительно повлиять на экологию, так как в некоторых местах области отходы хранятся в ненадлежащем состоянии.