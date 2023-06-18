В Одессе официально запретили купаться на пляжах - горсовет

Горсовет Одессы объявил о непригодности пляжей для купания из-за значительного ухудшения состояния воды, и поэтому купание на них запрещено.
Об этом сообщает горсовет Одессы.
Ситуация касается открытых водоемов, таких как море и лиман.
По информации представителей мэрии, купание в данных условиях представляет опасность для здоровья жителей города.
С этого момента любое купание на пляжах Одессы запрещено.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 17 июня.
Об этом сообщает горсовет Одессы.
Ситуация касается открытых водоемов, таких как море и лиман.
По информации представителей мэрии, купание в данных условиях представляет опасность для здоровья жителей города.
С этого момента любое купание на пляжах Одессы запрещено.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 17 июня.
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